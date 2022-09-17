أحمد كشري يكشف لمصراوي توليه تدريب إنبي رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: أحمد شاكر

أعلن أحمد كشري لاعب النادي الأهلي الأسبق عن توليه القيادة الفنية لفريق إنبي بداية من الموسم المقبل وذلك خلفًا للبرتغالي جورفان فييرا.

وكان نادي إنبي استقر على رحيل فييرا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الماضي "2021-2022".

وقال كشري في تصريحات خاصة لمصراوي: "وقعت على عقود تدريب إنبي لمدة موسمين بشكل رسمي".

وأضاف مدرب أسوان والإنتاج الحربي الأسبق: "أتواجد حاليًا في النادي، وأنهيت الاتفاق مع إدارة إنبي ووقعت على العقود، وسأقود أول مران للفريق غدًا الأحد استعدادًا للموسم الجديد".

وأنهى إنبي موسمه الماضي في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة من 8 انتصارات و11 هزيمة و15 تعادل.