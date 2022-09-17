أسوان يواصل تحضيراته للعودة للممتاز.. ويعلن صفقتين جديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق أسوان للعودة من جديد للدوري الممتاز، بإقامة معسكر بالقاهرة، ضمن المرحلة الرابعة لفترة الإعداد للفريق الجنوبي.

وكان أسوان قد بدأ استعدادته بمعسكر بمحافظة القاهرة، ثم انتقل إلى الاسكندرية، ومنها إلى أسوان، قبل أن يعود إلى القاهرة من جديد ليخوض 6 وديات تحضيرًا للموسم المقبل.

ويلتقي أسوان كل من بترول أسيوط، وزد، والأهلي وطلائع الجيش إلى جانب وديتين أخرتين لم يتم تحديدهما بعد.

من جانبه، يسعى الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، للوصول إلى اعلى درجات الانسجام بين اللاعبين قبل انطلاق الموسم.

في سياق متصل، أعلنت إدارة نادي أسوان، عن التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق البنك الأهلي، ميدو مصطفى صاحب الـ٢٨ عامًا، وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم بنية البيع.

كما نجحت إدارة أسوان، في التعاقد مع المدافع صابر الشيمي قائد فريق ايسترن كومباني السابق، بعقد يمتد لموسمين في صفقة انتقال حر.

فيما عاد لاعب الوسط، عبد العزيز موسى لصفوف "تماسيح النيل"، بعد انتهاء إعارته لفريق ايسترن كومباني.