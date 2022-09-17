ثنائي الأهلي يحصل على راحة سلبية من المران المسائي

محمد اسماعيل - القاهرة - حصل لاعبا فريق الأهلي، محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، على راحة ‏من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم على ملعب مختار التتش، وذلك وفقًا للبرنامج التأهيلي الخاص ‏بالثنائي.

ويشتمل البرنامج التأهيلي، على مشاركة الثنائي في أجزاء من التدريبات الجماعية، من أجل تجهيزهما للعودة بشكل كامل للتدريبات.

وكان الثنائي قد غاب عن المشاركة مع الأحمر بنهاية الموسم المنصرم، وذلك بسبب الإصابة، إلى جانب فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين الأساسيين بقرار من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وخضع أفشة لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية بعد إجرائه عملية "فتق في جدار البطن" ‏بأحد ‏المستشفيات ‏بمدينة 6 أكتوبر.

بينما قام محمد شريف بتنفيذ برنامج تأهيلي، بعد تعرضه ‏لإصابة في العضلة الضامة، وشهدت ‏الفترة الأخيرة تحسن حالة الثنائي بشكل كبير بحسب تصريحات طبيب الفريق أحمد أبو عبلة.‏

حيث أكد رئيس الجهاز الطبي للأهلي، أن حالة شريف وأفشة مطمئنة من الناحية ‏الطبية وإنهما حصلا اليوم على راحة، على أن يعودا غدًا للمشاركة في التدريبات والاطمئنان ‏بشكل كامل على جاهزيتهما.‏

يذكر أن الأهلي سيخوض ثلاث مباريات ودية خلال فترة الإعداد تبدأ بمواجهة بتروجت يوم 21 ‏سبتمبر، ثم يلتقي مع أسوان يوم 25 سبتمبر، وأخيرًا يواجه فريق طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر.