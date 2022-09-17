عبدالحفيظ: ديانج غادر إلى مالي.. ومعلول يسافر للانضمام لمنتخب تونس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب أليو ديانج شارك في مران الفريق أمس ثم توجه إلى مالي للانضمام إلى ‏منتخب بلاده.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الظهير الأيسر للأهلي علي معلول شارك في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ‏على أن يتوجه غدًا إلى تونس للانضمام إلى المنتخب التونسي.‏

وكان الفريق قد خاض مرانا اليوم على فترة واحدة "مسائية" قبل تطبيق نظام اليوم الكامل في ‏التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة بأحد الفنادق القريبة من النادي.‏

وشهد مران الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر، تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس ‏مرمى مواليد 2003، وإسلام ‏عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ ‏للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء ‏عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب ‏الأوليمبي الحالي، وهم حمزة علاء ورأفت ‏خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد ‏المنضم حديثًا للفريق.‏

ويواصل فريق الأهلي تحضيراته استعدادا ‏للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الفريق في دور الـ32 مع الفائز من الاتحاد ‏المنستيري ‏والجيش الرواندي.‏