عبدالحفيظ: ديانج غادر إلى مالي.. ومعلول يسافر للانضمام لمنتخب تونس الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن اللاعب أليو ديانج شارك في مران الفريق أمس ثم توجه إلى مالي للانضمام إلى منتخب بلاده.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إن الظهير الأيسر للأهلي علي معلول شارك في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، على أن يتوجه غدًا إلى تونس للانضمام إلى المنتخب التونسي.
وكان الفريق قد خاض مرانا اليوم على فترة واحدة "مسائية" قبل تطبيق نظام اليوم الكامل في التدريبات ابتداء من يوم الأحد المقبل والإقامة بأحد الفنادق القريبة من النادي.
وشهد مران الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر، تصعيد 3 لاعبين من قطاع الناشئين وهم أدهم محمد، حارس مرمى مواليد 2003، وإسلام عبد الله، مواليد 2003، وحمدي موسى، مواليد 2002؛ للمشاركة في التدريبات بعد استدعاء عدد من لاعبي الفريق للمشاركة في معسكر المنتخب الأوليمبي الحالي، وهم حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي ومصطفى سعد المنضم حديثًا للفريق.
ويواصل فريق الأهلي تحضيراته استعدادا للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الفريق في دور الـ32 مع الفائز من الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي.