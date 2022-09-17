3 صفقات في يناير.. كيف يخطط تين هاج لتدعيم يونايتد بالميركاتو الشتوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

بدأ الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد في تحديد احتياجاته الفنية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبلة.

ويتطلع تين هاج لمواصلة بناء فريق يونايتد بأفضل الصفقات من أجل إعادة الشياطين الحمر للمنافسة على البطولات.

وكان يونايتد أبرم عدة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع كاسيميرو وأنتوني وليساندرو مارتينيز وتيريل مالاسيا وكريستيان إريكسن، بجانب الحارس دوبرافكا.

تين هاج يطلب 3 صفقات في يناير

ونقلًا عن صحيفة "ذا صن" فإن المدرب الهولندي طلب من إدارة مانشستر يونايتد بإبرام ثلاث صفقات جديدة عند فتح نافذة الانتقالات في يناير المقبل.

وأوضحت أن تين هاج يريد جلب ظهير أيمن جديد ولاعب خط وسط مميز بالإضافة إلى مهاجم وتم إبلاغه بإنه سيحصل على 70 مليون جنيه إسترليني لإنفاقها في الميركاتو الشتوي.

يوري تيليمانس أول طلبات تين هاج

ويعد البلجيكي يوري تيليمانس لاعب ليستر سيتي أول طلبات تين هاج الفنية من أجل تدعيم وسط مانشستر يونايتد.

ويمتلك لاعب خط الوسط الدولي البلجيكي تسعة أشهر فقط على عقده مع ليستر ومن غير المرجح أن يمدد عقده مع ناديه.

يوري تيليمانس سيدخل الفترة الحرة في يناير المقبل والتي تتيح له فرصة التفاوض مع أي نادٍ آخر.

ورغم أن تيليمانس كان مرتبطًا بمجموعة من الأندية خلال الصيف الماضي وعلى رأسهم يونايتد وأرسنال ولكنه استمر في ليستر سيتي.

ويرغب ليستر في الإبقاء على اللاعب البلجيكي وإذا فشلوا في ذلك، سيسعى النادي لتمديد عقده من أجل الاستفادة من بيعه بدلا من أن يخسره مقابل لا شيء.

ويرغب رؤساء ليستر في استرداد ما لا يقل من 40 مليون جنيه إسترليني من وراء بيع تيليمانس والذي تم التوقيع معه في عام 2019.

وشارك لاعب الوسط البلجيكي مع ليستر سيتي في جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم باستثناء مباراة واحدة.

أرقام تيليمانس مع ليستر

وسبق أن أشار يوري تيليمانس إلى رغبته في ترك ليستر من أجل الانضمام لفريق ينافس في البطولات الأوروبية.

ويحتل فريق ليستر والذي يقوده بريندان رودجرز المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن حصد نقطة واحدة فقط من أول ست مباريات.

وشارك تيليمانس حتى الآن مع ليستر في 165 مباراة، سجل 24 هدفا وصنع 25 تمريرة حاسمة.