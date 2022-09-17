ليفاندوفسكي يقود برشلونة لصدارة الدوري الإسباني باكتساح إلتشي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

نجح نادي برشلونة في اعتلاء صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا بعد الفوز الكاسح الذي حققه على إلتشي بنتيجة 3-0، اليوم السبت.

وأقيمت مباراة برشلونة ضد إلتشي على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في الجولة السادسة بمسابقة الدوري الإسباني.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق ليفاندوفسكي ثم أضاف ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وعاد ليفاندوفسكي ليسجل الثاني له والثالث للبارسا في الدقيقة 48.

وعزز بذلك ليفاندوفسكي صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

وكانت الدقيقة 14 شهدت حصول لاعب إلتشي جونزالو فيردو على البطاقة الحمراء بسبب إعاقة ليفاندوفسكي والذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وبهذه النتيجة، يعتلي برشلونة صدارة الليجا بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد والذي سيلتقي مع أتلتيكو، غدًا الأحد، بينما يتذيل إلتشي قاع جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

تفاصيل المباراة:

ودخل برشلونة المباراة بتشكيلة مكونة من: "تير شتيجين، أراوخو، إيريك جارسيا، كوندي، بالدي، بيدري، فرينكي دي يونج، كيسي، عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، ليفاندوفسكي".

شهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء حصول فرانك كيسي لاعب وسط برشلونة على البطاقة الصفراء بسبب تدخله بيده في وجه أحد لاعبي إلتشي في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 14 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب إلتشي جونزالو فيردو بسبب إعاقة ليفاندوفسكي والذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى.

وكاد ديباي قريبا من هز شباك إلتشي في الدقيقة 24 ولكن نجح الحارس في التصدي للكرة وإخراجها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 34 نجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الأول في المباراة لصالح برشلونة، لتصبح النتيجة 1-0.

وسجل ممفيس ديباي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 41، ليتقدم البارسا بهدفين دون رد.

وفي الدقيقة 44 أحرز بيدري ثالث أهداف برشلونة ولكن تم إلغاءه بسبب التسلل.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة على إلتشي بنتيجة 2-0 بمسابقة الدوري الإسباني.

وفي بداية الشوط الثاني، نجح ليفاندوفسكي في إضافة الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 48، ليتقدم البارسا بنتيجة 3-0.

وعزز بذلك ليفاندوفسكي صدارته لقائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 8 أهداف.

وكاد ليفاندوفسكي أن يسجل الهدف الثالث له في الدقيقة 70 بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء ولكن ذهبت الكرة أعلى المرمى.

وخرج ليفاندوفسكي في الدقيقة 73 بعدما تم استبداله باللاعب توريس.

واستمر تقدم برشلونة بثلاثة أهداف على إلتشي حتى نهاية المباراة، ليحصد البارسا ثلاث نقاط غالية تقوده إلى صدارة الدوري الإسباني مؤقتا.