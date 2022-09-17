بيراميدز يعلن قائمته الأفريقية.. الصفقات حاضرة وتراوري على الانتظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

أعلن نادي بيراميدز اليوم السبت قيد 33 لاعبا في القائمة الأفريقية للفريق استعدادًا للموسم الجديد من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويبدأ بيراميدز مشواره في كأس الكونفدرالية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وينتظر فيها المتأهل من مواجهتي هلال الساحل السوداني، وجيتا جولد التنزاني.

وضمت القائمة الرباعي الجديد الذي تعاقد معه بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية، محمد الشيبي، وكريم حافظ، ومصطفى فتحي، ومحمود دونجا.

وشهدت القائمة 5 لاعبين أجانب هم الشيبي، وبلاتي توريه، ووليد الكرتي، وفخر الدين بن يوسف، وفخري لاكاي، بينما يتواجد إيريك تراوري على لائحة الانتظار.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - عبدالرحمن صميدة.

خط الوسط: يوسف شعبان - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود عبدالعاطي دونجا - أحمد فوزي - عبدالله السعيد - محمود صابر - محمد صادق - وليد الكرتي - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود سيد أوكا - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - إيريك تراوري.

خط الهجوم: دودو الجباس - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي.