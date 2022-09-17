فيديو.. دروتموند يتصدر بوندسليجا بأقدام "الجوهرة" موكوكو

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق بروسيا دورتموند فوزًا صعبًا أمام مضيفه شالكة، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني، والتي أقيمت على ملعب أسود فيستيفاليا، سيجنال آيدونا بارك.

ورفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، بينما توقف شالكة عند المركز الرابع عشر، برصيد 6 نقاط.

أحداث اللقاء

كاد بيلينجهام أن يتقدم لدورتموند بالهدف الأول، بعد رأسية رائعة أنقذها حارس شالكة ببراعة.

تعرض ماركو رويس لإصابة قد تبعده عن كأس العالم.. وخروجه من الملعب.

نجح المعجزة يوسوفا موكوكو، في تسجيل هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة 79، عقب نزوله بديلًا.

تشكيل دورتموند

تشكيل شالكة