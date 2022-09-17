بايرن يخسر أمام أوجسبورج ويبتعد أكثر عن صدارة بوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - خسر بايرن ميونخ مجددًا بالدوري الألماني، وذلك على ملعب إمبولس أرينا، بعدما أحرز ميرجيم بيريشا هدف الفوز لأوجسبورج في الدقيقة 59، ليرفع رصيد فريقه إلى تسع نقاط، ليتقدم للمركز الحادي عشر.

وتعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليجا بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت بهدفين لمثلهما في مباراته السابقة، لكن مهمته في دوري أبطال أوروبا تسير على أفضل حال حيث حقق انتصارين متتاليين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا فاز فرانكفورت على مضيفه شتوتجارت بثلاثة أهداف لهدف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف سجله سيباستيان رود في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني أضاف دايتشي كامادا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 55 ثم رد تياجو توماس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 لكن كريستيان جاكيتش أكد فوز فرانكفورت بهدف ثالث سجله قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 11 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فولفسبورج عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

وعلى ملعب باي أرينا فرض فيردر بريمن التعادل بهدف لمثله على مضيفه ليفركوزن.

وتقدم كريم ديميرباي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 57 لكن ميلوس فيلكوفيتش أدرك التعادل لبريمن قبل ثمان دقائق من النهاية.

ورفع بريمن رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر مقابل خمس نقاط لليفركوزن في المركز الخامس عشر.