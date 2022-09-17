الامارات | فريق الإمارات يستعيد نغمة الانتصارات.. والعربي يعزز صدارة «الأولى»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات (الصقور) على مضيفه العروبة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى مستعيدا بذلك نغمة الانتصارات الغائبة منذ الموسم الماضي الذي شارك خلاله في دوري أدنوك للمحترفين حيث سجل هدفه الثمين اللاعب عبدالله النعيمي في الدقيقة 78 ليصبح رصيد أربع نقاط، بينما بقي رصيد العروبة ثلاث نقاط.

وفي نفس الجولة نجح فريق العربي على ملعبه في هزيمة فريق بينونة بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده الى ست نقاط معززا صدارته لترتيب فرق البطولة وسجل أهدافه فارس الجابري 6، ومحمد المطرودي 47، والبرازيلي دوغلاس غوميز 52، بينما سجل هدف بينونة عبد الله المصري 8.

وعاد الوافد الجديد للبطولة فريق فرسان هسبانيا من ملعب الفجيرة بفوز ثمين بعدما تغلب على الفجيرة بهدف نظيف سجله البرازيلي هنريكو في الدقيقة (90+2) ليحصل على أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وتختتم الجولة مساء اليوم الاحد باقامة أربع مباريات، يلعب فيها الرمس مع دبا الحصن ومسافي مع الحمرية والذيد مع الجزيرة الحمراء والتعاون مع مصفوت.