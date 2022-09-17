شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى مديرا فنيا لإنبى والإعلان الرسمى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة نادى إنبى، فى اجتماعه الذى انتهى منذ قليل، على تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً للفريق البترولى فى الموسم الجديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات، ليخلف البرتغالى جورفان فييرا فى قيادة الفريق.

ودارت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي حول مصير فييرا، وكان يرى البعض أن المدرب غير مناسب للمرحلة الحالية فى الفريق البترولىن خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة، بينما كان يفضل البعض الأخر بقائه قبل الاستقرار على رحيله.

وخاض الفريق البترولى 13 مباراة تحت قيادة مديره الفنى فييرا، حيث حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها ليستمر فى الدورى الممتاز، بعد منافسة شرسة مع الأندية الأخرى، فضلاً عن خروجه من كأس مصر على يد البنك الأهلى وخسارته لكأس الرابطة.

من ناحية أخرى، حرصت إدارة نادى إنبى على توجيه الشكر لثمانية لاعبين بالتزامن مع ختام الموسم الماضي، من الدورى المصرى الممتاز وعلى رأسهم كابتن الفريق إبراهيم يحيى.

وجاءت قائمة اللاعبين التي استغنت عنهم الإدارة كالتالى: إبراهيم يحيى وإبراهيم القاضي ومحمود نعيم ثلاثي الدفاع، ومصطفى جمال ومهاب ياسر وصلاح ريكو ومحمد توكل رباعي خط الوسط، وأحمد جمعة مهاجم الفريق.