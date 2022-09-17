شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى تقديمه صفقة دونجا: رمانة ميزان جديدة ينضم لخط وسط الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نادي بيراميدز بانضمام لاعبه الجديد محمود عبد العاطي دونجا، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، مشيداً بإمكانيات اللاعب الذى وصفه بأنه رمانة ميزان جديدة فى خط وسط الفريق.

ونشرت الحسابات الرسمية للنادي السماوي عبر منصات السوشيال ميديا فيديو تقديم الوافد الجديد للجمهور، وصحبه بتعليق: "محمود عبد العاطي دونجا لاعبًا فى صفوف بيراميدز، رمانة ميزان جديدة ينضم إلى خط وسط الفريق".

وأعلن نادى بيراميدز، اليوم السبت، عن رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإتمام التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلى السابق، ليصبح لاعبا جديدا فى صفوف نادى بيراميدز.

ووقع محمود دونجا على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ولمدة موسمين قادمين، بعقد يمتد عقده مع النادي حتى 2024.

وأنهى الجهاز الإداري لنادي بيراميدز إجراءات قيد دونجا فى صفوف القائمتين المحلية والأفريقية للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.