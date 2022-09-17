شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى فيريرا فى ملعب مباراة الزمالك وإيليكت التشادي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تفقد أرضيه ملعب أحمدو أهيدجو قبل بدء التدريبات التكتيكية، وأبدى المدرب رضاه عن جودة الملعب الذى يستضيف لقاء إيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ مران الفريق بعمليات الإحماء والجرى حول الملعب لمدة عشر دقائق، فى حين خضع محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم ثلاثى حراس المرمى لتدريبات تمرير بالكرة تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خاصة تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال خلال مران اليوم، وتضمنت هذه الفقرة تدريب اللاعبين على لعب الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى تدريبات الجري وتخطي الحواجز.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره إيليكت التشادي غدا الأحد على ستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كل من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف