شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف كونجرس الاتحاد الأفريقى للجمباز بمشاركة 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجمباز 26 سبتمبر الجارى، بمشاركة 30 رئيس اتحاد للجمباز من القارة السمراء، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التى تخص رياضة الجمباز داخل القارة.

ويسعي اتحاد الجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، لاستضافة والمشاركة فى عدد من الفعاليات والمنافسات القارية والدولية خلال شهر سبتمبر الجارى.

وعلى صعيد آخر، يشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات فى بطولة كأس العالم للتحدى، التابعة للاتحاد الدولى للجمباز والتى تستضيفها فرنسا خلال الفترة من 22 - 26 سبتمبر 2022.

كما تستعد مصر لاستضافة البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك على صالة 2 باستاد القاهرة الدولي، والتى ينظمها الاتحاد المصري للجمباز في الفترة من 23 الي 24 سبتمبر الجاري.

ويشارك فى البطولة الأفريقية الخامسة لجمباز الأيروبيك 8 دول وهي: (الجزائر- بنين- الكاميرون- الرأس الأخضر- الكونغو الديمقراطية- المغرب- سيراليون و مصر البلد المصيف ) بأجمالي عدد 70 لاعب و لاعبة .

من جهته أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن مصر تبرهن دائما يوماً بعد يوم على قدرتها الفائقة علي استضافة جميع الفعاليات والبطولات القارية والعربية والدولية، لتوافر جميع مقومات نجاح البطولات من منشآت رياضية وبنية تحتية على أعلى مستوى.‏