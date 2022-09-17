شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يحصن حافلة الفريق فى الكاميرون خوفًا من الأوبئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على تعقيم الحافلة الخاصة باللاعبين وحافلة الإداريين والإعلاميين قبل التوجه لملعب أحمدو أهيدجو، لخوض التدريب الوحيد بالكاميرون، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة فى دوري أبطال أفريقيا، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى ينفذها الجهاز الطبي للوقاية من الأوبئة.

وأدى طاقم التحكيم الكونغولي المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام إيليكت التشادي عمليات الإحماء بملعب أحمدو أهيدجو، قبل مران الأبيض اليوم.

ويضم طاقم التحكيم كلا من، بيير جان نجوين حكما للساحة ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.

ويلتقى الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي فى الخامسة مساء غد، الأحد، باستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف