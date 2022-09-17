الامارات | الوصل يجدد عقد فارس خليل حتى 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الوصل لكرة القدم، تجديد عقد اللاعب فارس خليل «21 عاماً»، لمدة 5 مواسم، حتى 2027، بهدف توفير الاستقرار الفني المطلوب للفريق ودعم صفوف الإمبراطور بأبناء النادي المتميزين، وفقاً لما ذكر على الموقع الرسمي.

من جانبه قال فارس خليل، إنه: "الثقة الغالية من إدارة النادي، تعزز من قدراتي وثقتي بنفسي وزملائي اللاعبين، وتجدد رغبتي في العطاء لهذا الكيان الكبير، وتمنحني الدافع القوي للمضي قدماً على نهج اللاعبين الذين ارتبطت مسيرتهم مع قلعة الفهود بإنجازات عظيمة على المستويين المحلي والقاري".

وقدم خليل شكره وتقديره، إلى الإدارة والجهازين الفني والإداري على كل الدعم الذي يحظى به خلال الفترة الماضية والحالية.

مضيفاً: "هذه الثقة الغالية ترتب عليه مسؤولية كبيرة في رد الدين للكيان الوصلاوي وهو الذي نشأ وتعلم أساسيات كرة القدم في مدرسة وأكاديمية وفرق الوصل المختلفة، شاكرا جمهور الإمبراطور على دعمهم ومؤازرتهم للفريق ووقوفهم الدائم إلى جانب الوصل في مختلف المحافل".

وأشار فارس خليل إلى: "أدرك جيداً ما المطلوب منا في هذا الموسم، ونتحلى جميعا بروح قتالية عالية وتركيزنا منصب على مضاعفة الجهد وتحقيق الأهداف التي وضعتها لنا الإدارة لهذا الموسم وهي المنافسة على الألقاب واستعادة أمجاد القلعة الصفراء وإسعاد جماهيرنا".

كما أعلن نادي الوصل إصابة لاعبه المقيم البرازيلي جواو غابرييل بقطع في الرباط الصليبي وذلك خلال مباراة فريق الرديف أمام دبا الفجيرة والتي أقيمت على ملعب دبا الجمعة ضمن منافسات دوري المحترفين لتحت 21 سنة.

وأكد الفريق الطبي لرديف الوصل إصابة اللاعب بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسيخضع لإجراء الجراحة اللازمة وفترة التأهيل التي تتطلبها مثل هذه الإصابات.

من جهة أخرى أعلن نادي الوصل إنهاء عقد اللاعب محمد العكبري بالتراضي.