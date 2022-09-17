بالأسماء.. رحيل ١٨ لاعبا عن الأهلي.. وظهور الرباعي الجديد في القائمة الإفريقية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الأهلي قائمته الإفريقية والتي تضم 34 لاعبا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا 2022-23، فيما تم استبعاد ١٥ لاعبا.

ضمت القائمة الرباعي الجديد: محمد مغربي بعد قطع إعارته والبرازيلي برونو سافيو ومصطفى سعد "ميسي" وشادي حسين.

وشهدت القائمة غياب كل من: عمار حمدي للإصابة، ومحمود عبد المنعم "كهربا" لأسباب فنية.

وبذلك يمتلك الأهلي 6 مقاعد إضافية لقيد اللاعبين في يناير المقبل، إذ يمتلك كل فريق حق قيد 40 لاعبا في قائمته الإفريقية.

وجاءت قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

الدفاع: أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف

الوسط: رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل

الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادي حسين

فيما تم استبعاد ١٥ لاعبا رحلوا عن الأهلي وهم:

وليد سليمان بعد إعلان اعتزاله رسميا

محمود وحيد إنتقال بالإعارة إلى طلائع الجيش

أحمد ياسر ريان انتقال نهائي إلى سيراميكا كليوباترا

احمد رمضان بيكهام انتقال نهائي إلى سيراميكا كليوباترا

محمد شكري انتقال نهائي إلى سيراميكا كليوباترا

عربي بد إعارة إلى نادي سيراميكا كليوباترا

أحمد سيد غريب إعارة إلى نادي الاتحاد السكندري

والتر بواليا انتقال بالإعارة إلى القادسية السعودي

لویس ميكيسوني انتقال بالإعارة إلى أبها السعودي

بدر بانون انتقال نهائي إلى نادي قطر القطري

أليو بادجي بيع نهائي لنادي أميان الفرنسي

لاعبون حصلوا على استغناء نهائي من الأهلي:

محمد أحمد بيسو - صالح نصر - فارس طارق - أحمد سيد عبدالهادي

قائمة الانتظار متوقع خروجهم خلال ايام

صلاح محسن - میدو حسام - مصطفي فوزي