ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على الوولفز بثلاثية.. وقائمة الهدافين بعد هدف هالاند

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرا على وولفرهامبتون بنتيجة 3-0 فى اللقاء الذى جمعهما اليوم على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح جاك جريليتش فى خطف هدف التقدم لصالح السيتيزنز بالدقيقة الأولي.

وعزز النرويجي إيرلينج هالاند تقدم مانشستر سيتي بهدف ثانٍ أمام وولفرهامبتون فى الدقيقة 16 من عمر أحداث الشوط الأول.

بات النجم النرويجي إيرلينج هالاند أول لاعب فى تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي يسجل فى أول أربع مباريات خارج أرضه.

وفى الدقيقة 69، أحرز فيل فودين الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، لتصبح النتيجة 3-0 للسيتيزنز.

وبهذه النتيجة، يقفز فريق مانشستر سيتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 15 نقطة، فيما يتجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 6 في المركز الـ 16.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023

مانشستر سيتي - 17 نقطة

أرسنال - 15 نقطة

توتنهام هوتسبير - 14 نقطة

برايتون - 13 نقطة

مانشستر يونايتد - 12 نقطة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويواصل النرويجي تصدر ترتيب الهدافين بـ 11 هدفا، بفارق 5 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد هدف هالاند في ولفرهامبتون

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 11 هدفا.

ألكسندر ميتروفيتش، فولهام، 6 أهداف.

إيفان توني، برينتفورد، 5 أهداف.

هاري كين، توتنهام، 5 أهداف.

رودريجو، ليدز يونايتد، 4 أهداف.

ماك اليستير، برايتون، 4 أهداف.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 4 أهداف.

روبرتو فيرمينو، ليفربول، 3 أهداف.

جابرييل جيسوس، آرسنال، 3 أهداف.

باسكال جروس، برايتون، 3 أهداف.

ماركوس راشفورد، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

رحيم ستيرلينج، تشيلسي، 3 أهداف.

لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

جابرييل مارتينيلي، آرسنال، 3 أهداف.

مارتن أوديجارد، آرسنال، 3 أهداف.

محمد صلاح، ليفربول، هدفان.