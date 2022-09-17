شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن ضم "دونجا" فى صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز عن رابع صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، بإتمام التعاقد مع محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلى السابق، ليصبح لاعبا جديدا فى صفوف نادى بيراميدز.

ووقع محمود دونجا على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز فى صفقة انتقال حر، ولمدة موسمين قادمين، بعقد يمتد عقده مع النادي حتى 2024.

دونجا من مواليد 2 ديسمبر 1992، وبدأ مشواره في صفوف نادي النجوم، قبل أن ينضم لصفوف مصر المقاصة، ومنه إلى الزمالك، قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلي، وأخيرا انضم لصفوف بيراميدز.

وأنهى الجهاز الإداري لنادي بيراميدز إجراءات قيد محمود دونجا فى صفوف القائمتين المحلية والأفريقية للفريق استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.