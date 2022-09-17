شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه لملعب أحمدو أهيدجو لخوض مرانه الوحيد قبل مواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب أحمدو أهيدجو، الذى يبعد عن فندق الإقامة الذى تقيم فيه بعثة الأبيض فى الكاميرون لمسافة 4 كيلو مترات، لخوض مرانه الوحيد استعدادا لمواجهة إيليكت التشادي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي فى الخامسة مساء غد الأحد باستاد أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس، الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.