شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل منتخب التنس مع ليتوانيا 1/1 فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل المنتخب الوطنى للتنس مع نظيره ليتوانيا 1/1 فى الجولة الأولى بالمباراة المقامة فى ليتوانيا ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز.

ونجح محمد صفوت فى الفوز بمواجهته أمام ايداس بوتفيلاس 6/ 1 و 1/ 6 و 6/ 2 فيما خسر لاعبنا عمرو العصراوى مباراته الصعبة أمام المصنف رقم 120 عالميا ريكاردز بيراكنيس 6/ 1 و 6/ 2 .

وتقام غدا الجولة الثانية والأخيرة من المباراة، وتشهد ثلاث مواجهات قوية، حيث يلتقى محمد صفوت مع ريكاردز بيراكنيس، فيما يلعب عمرو العصراوى مع ايداس بوتفيلاس وفى الزوجى محمد صفوت وكريم مأمون امام ريكاردز بيراكنيس وايداس بوتفيلاس.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى فى ليتوانيا كل من كابتن الفريق على غنيم و اللاعبون محمد صفوت وكريم مأمون وعمرو العصراوى وفارس زكريا ومايكل صبحى ومدرب اللياقة البدنية احمد شعبان والدكتور رامى نصحى أخصائى العلاج الطبيعي.