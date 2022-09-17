7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها،الأهلى يترقب موقف كولر لضم هذا اللاعب خلال ميركاتو الصيف، المقاولون يستعد لإعلان 5 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد ،اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام شهرياً فى الموسم الجديد

اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام شهرياً فى الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على صرف مستحقات الحكام شهرياً فى الموسم الكروى الجديد. ووعد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحصيل رسوم القيد الصيفى من الأندية.

كولر يُجهّز أكرم توفيق في "وديات سبتمبر" لقيادة الأهلي بدوري الأبطال

إستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على الاستعانة بأكرم توفيق لاعب الفريق في المباريات الودية التي سيخوضها المارد الأحمر خلال سبتمبر الجاري من أجل رفع لياقة اللاعب البدنية ومعرفة قدرته على المشاركة في المباريات الرسمية التي يستهلها الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي وإتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

المقاولون يستعد لإعلان 5 صفقات صيفية قبل انطلاق الموسم الجديد

يستعد نادى المقاولون العرب للإعلان عن 5 صفقات صيفية تم حسمها بشكل رسمي، ومن المقرر أن تشارك فى مران الفريق المقرر إقامته ضمن معسكر الإعداد المقام بمقر النادى بالجبل الأخضر استعداداً للموسم الجديد.

الأهلى يترقب موقف كولر لضم هذا اللاعب خلال ميركاتو الصيف

يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بشأن عدة أمور خاصة بالصفقات التى ينوى النادى إبرامها خلال الصيف الجارى لحسم هذه الصفقات، وفى مقدمتها مصطفى شلبي ظهير إنبي.

حمدى النقاز يصطحب أسرته للإقامة فى الإسماعيلية بعد التوقيع للدراويش

استقر التونسى حمدى النقاز، الوافد الجديد للنادى الاسماعيلى، على اصطحاب أسرته للإقامة معه فى شقة خاصة بالاسماعيلية، حيث انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية للدراويش ضمن فترة الإعداد المقامة الحالية على ملعب عبد الرحمن أنوس باستاد الإسماعيلية استعداداً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

الإسماعيلى يسابق الزمن لبيع خماسة وموريل قبل غلق باب القيد

يسابق مسئولو النادى الإسماعيلى الزمن لبيع أو إعارة الثنائى الإيفواري جان موريل والجزائرى محمد بن خماسة لاعبى الفريق، قبل غلق باب القيد الصيفى، لتحقيق أكبر استفادة مادية من ورائهما تعوض تكلفة شرائهما فى الانتقالات الشتوية الأخيرة.