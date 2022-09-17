شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أسوان يضم صابر الشيمى مدافع إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولو فريق أسوان فى التعاقد مع اللاعب صابر الشيمي قائد فريق إيسترن كومباني السابق، وذلك ضمن خطة تدعيمات الفريق الجنوبي استعداداً للمشاركة فى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

ووقع صابر الشيمي، صاحب الـ 29 عاماً، لنادى أسوان بعقد يمتد لموسمين فى صفقة انتقال حر، ويجيد الشيمي اللعب فى مركز قلب الدفاع.

جدير بالذكر أن فريق أسوان خاض 3 معسكرات حتى الآن، الأول فى القاهرة والثانى فى الإسكندرية والثالث فى أسوان.