شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى للموسم الجديد قبل انطلاق المنافسات المحلية والأفريقية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النادي الأهلي مرحلة الاستعداد الجاد للموسم الجديد من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، ويقوم الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر برسم خطة المارد الأحمر للموسم الجديد، بالتنسيق مع الجهاز المعاون، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.. ونرصد فى التقرير التالى بعض الأمور الخاصة باستعداد الأهلي للموسم الجديد.

س: متى عاد للأهلي للتدريبات بعد انتهاء إجازة الموسم الماضي؟

ج: الأهلي عاد للتدريبات الأحد الماضي بعد راحة حصل عليها عقب انتهاء الموسم المحلي الماضى، وقاد السويسري مارسيل كولر المدرب الجديد للفريق مران الأهلي للمرة الأولى تزامناً مع عودة التدريبات.

س: ما هو برنامج الأهلي فى التدريبات حاليا؟

ج:الأهلي يتدرب يومياً على ملعب التتش، ويكون المران على فترتين صباحية ومسائية، وفى بعض الأيام يكتفى الفريق بخوض تدريب على مرة واحدة.

س: وماذا عن وديات الفريق التى سيخوضها استعداداً للموسم الجديد؟

ج: الأهلي سيلعب مع بتروجت وأسوان وطلائع الجيش أيام 21 و25 زو29 سبتمبر الجارى استعداداً للموسم الجديد.

س: وماذا عن ارتباطات الأهلي فى الموسم الجديد؟

ج:أول ارتباط للأهلي في الموسم المقبل سيكون فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي، فى الدور التمهيدي للبطولة القارية.

أما على الصعيد المحلى، فمن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري للموسم الجديد 16 أكتوبر المقبل، ثم يخوض الأهلي مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر المقبل بالإمارات.

س:ماذا عن قائمتي الأهلي المحلية والأفريقية فى الموسم المقبل؟

ج: الأهلي أعلن قائمته المحلية للموسم الجديد 2022-2023، والتي شهدت قيد محمود عبد المنعم "كهربا" الغائب عن القائمة الأفريقية.

وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير _أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمود متولي - محمد مغربي - علي معلول - محمد نصير _أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد محمود - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - زياد طارق - محمد مجدي أفشة - برونو سافيو - أحمد عبد القادر - محمد فخري - عمار حمدي - عبد الرحمن مانو - وليد مصطفى - محمود عبد المنعم كهربا _حسام حسن - محمد شريف - شادي حسين ويتواجد على قائمة الانتظار كل من: صلاح محسن - مصطفى فوزي - أحمد النجار

فيما ضمّت قائمة الأهلي الأفريقية كلاً من: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء -أكرم توفيق – محمد هاني – كريم فؤاد – محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – محمود متولي – محمد مغربي – علي معلول – محمد أشرف -رأفت خليل – أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد محمود – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – زياد طارق – محمد مجدي "أفشة" – برونو سافيو – محمد فخري – أحمد حمدي عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – مصطفى سعد "ميسي" – ميدو نبيل _محمد شريف – حسام حسن وشادي حسين.