شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم على ماهر مع فيوتشر قبل مواجهة بول الأوغندى بالكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق بول الأوغندي ضيفاً على فيوتشر فى إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن الفوز خلال اللقاء المرتقب الذى يقام فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين فيوتشر وبول جينجا والتي أقيمت فى أوغندا بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث أهدر فيوتشر العديد من الفرص المحققة.

وقدم علي ماهر المدير الفني لفيوتشر أداءً مميزاً مع فريقه في الموسم الماضي، وجاءت أبرز أرقام على ماهر كالتالي:

السن: 48 سنة

قاد الفريق في: 36 مباراة

فاز في: 16 مباراة

تعادل في: 9 مباريات

خسر: 11 مباراة

سجل فيوتشر تحت قيادته: 50 هدفاً

استقبلت شباك فيوتشر تحت قيادته: 35 هدفاً

توج مع فيوتشر بـ"بطولة كأس رابطة الأندية المصرية"

أكبر فوز حققه مع فيوتشر: 5ـ1 على غزل المحلة في نهائي كأس الرابطة.