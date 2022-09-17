شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض عرض الداخلية لاستعارة حازم مرسى ومروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، عرض نادى الداخلية الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة لاستعارة حازم مرسى ومروان حمدى مجاناً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مجلس الإسماعيلى إعارة الثنائى لضمان مشاركتهما بشكل أساسي وحصولهما على الخبرة اللازمة للعودة للقلعة الصفراء، ولكن بمقابل مادى يساهم فى التعاقد مع صفقات جديدة أو عن طريق إدخالهما فى صفقات تبادلية.

وكان الدراويش قد أنهى التعاقد رسميًا خلال الساعات القليلة الماضية مع 8 لاعبين وهم، الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي والتونسيون حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات من نادي فيوتشر لمدة موسمين.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.