شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن 11 لاعباً فى الأهلى قبل الموسم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني الجديد للأهلي، تقريراً من محلل الأداء فى الفريق عن لاعبي الأهلي الموجودين حالياً فى المنتخبات الوطنية.

وتحدث كولر مع محلل الأداء بالأهلي عن تجهيز ملف خاص عن مشاركة لاعبى الفريق مع المنتخبين الأول والأولمبي خلال المعسكر الحالى لكلاهما. وطلب المدرب السويسري تقريراً يشمل موقف اللاعبين من التواجد فى المنتخب ومشاركتهم فى المباريات الودية ولياقتهم، وغيرها من الأمور الخاصة بكل لاعب خلال وجوده فى المنتخب الخاص به.

ويضم المنتخبين الأول والأولمبي 11 لاعباً من الأهلي الفترة الحالية، حيث يتواجد ستة لاعبين من الأحمر في المنتخب الأول هم "محمد الشناوي، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي وشادي حسين المُنضم حديثاً للأهلي من سيراميكا".

كما يضم المنتخب الأولمبي من الأهلي 5 لاعبين هم: "حمزة علاء ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد مغربي، العائد من رحلة احتراف فى التشيك، ومصطفى سعد المنضم حديثا للأهلي من سيراميكا".

ويواصل الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش تحت قيادة المدرب السويسري استعداداً للموسم الجديد الذي يبدأه الفريق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بمواجهة قارية بدور الـ32 للنسخة الجديدة بدوري أبطال أفريقيا أمام الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسي في الدور التمهيدي للبطولة القارية.

الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.