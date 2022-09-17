شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يمنح مصر التقدم على ليتوانيا فى كأس ديفيز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صفوت، لاعب المنتخب الوطني للتنس، فى التقدم لمصر على ليتوانيا 1/0 فى أولى مباريات كأس ديفز للتنس بين المنتخبين والمقامة فى ليتوانيا، بعد الفوز فى مباراته بمجموعتين لواحده ( 1/6 -6/1 -2/6)، فى المجموعة الثانية العالمية .

ومن المنتظر أن يواجه عمرو العصراوى لاعب المنتخب الوطني، برانكس اللاعب المصنف الأول في ليتوانيا.

وكان الاتحاد الدولي للتنس قد وافق على منح مصر استضافة أقوى بطولة وأعلى مستوى للناشئين والناشئات، التى تقام ضمن أجندة بطولاته السنوية، وذلك للمرة الأولى فى تاريخ التنس المصرى.