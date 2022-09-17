شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الجولة الأولى لمجموعة القاهرة بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم مراسم سحب قرعة دوري القسم الثاني للمجموعة الثانية "القاهرة"، بحضور مندوبى الأندية، ومجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني، وخالد كامل مدير إدارة المسابقات، وناصر فراج سكرتير اللجنة، ومحمد أحمد السيد مقرر اللجنة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية فى الجولة الأولى..

النصر مع زد اف سي

المصرية للاتصالات مع كهرباء الإسماعيلية

الترسانة مع الإنتاج الحربي

الإعلاميين مع بورتو

السكة الحديد مع مستقبل وطن

دجلة مع العبور

السويس مع الدخان

القناة مع بتروجيت

فيما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، على صرف مستحقات الحكام شهريا في الموسم الكروى الجديد. ووعد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحكام بصرف مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تحصيل رسوم القيد الصيفى من الأندية.

ويسعى اتحاد الكرة لتوفير عوامل النجاح للحكام المصريين فى الموسم الجديد بعد تعيين مارك كلاتنبرج مسئولا عن منظومة التحكيم المصرى.

وفتح اتحاد الكرة باب القيد للموسم الجديد يوم 1 سبتمبر الجارى وأغلق باب قيد القوائم الأولية يوم 15 من نفس الشهر ، وينتهى القيد للقوائم الإضافية للدورى الممتاز يوم 10 أكتوبر المقبل.

وعقد جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل، وخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس، فى مقر الاتحاد، مؤخرا وتطرق علام خلال جلسته معهما لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بشئون كرة القدم.