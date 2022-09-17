شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك فى الكاميرون تخضع لمسحة طبية قبل مواجهة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع جميع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، الموجودة بالكاميرون، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، ظهر اليوم، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وذلك بفندق الإقامة، استعدادا للمباراة المقبلة أمام إيليكت التشادي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إيليكت التشادي غدا، الأحد، باستاد أحمدو أهيدجو، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.