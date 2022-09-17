ميكيسوني يظهر في تشكيل رديف أبها بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لفريق رديف نادي أبها، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الرديف أمام نظيره الفيحاء.

وشهد تشكيل أبها تواجد المحترف الموزنبيقي لويس ميكيسوني الذي انضم لصفوف الفريق الأول معارًا من النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء التشكيل الأساسي لفريق أبها الرديف كالتالي: عبدالله الشمري، أحمد الحبيب، محمد الكنيدري، سليمان عسيري، زكريا سامي، عبدالرحمن البركة، سعد السلولي، نواف الصعدي، الطيب مزياني، لويس ميكسوني، فليبي كايسيدو.

وجاءت دكة الاحتياط لفريق أبها كالتالي: منصور جوهر، ساري عمرو، وليد عسيري، محمد الشهري، ريان محرز، حسن عامر، عمر أحمد، حافظ عمر.