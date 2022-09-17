مانشستر سيتي يسحق وولفرهامبتون بثلاثية ويتصدر بريميرليج مؤقتاً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزاً عريضاً على نظيره وولفرهامبتون، بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح جاك جريليش أهداف المباراة بعد مرور 55 ثانية من بداية المباراة، قبل أن يسجل إيرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 16، واختتم فيل فودين أهداف المباراة في الدقيقة 69 من زمن اللقاء.

وأكمل وولفرهامبتون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ناثان كولينز مدافع الفريق في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب "بريميرليج" مؤقتاً برصيد 17 نقطة، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند النقطة السادسة في المركز السادس عشر.

تفاصيل المباراة

افتتح مانشستر سيتي أهداف اللقاء، بعد مرور 55 ثانية فقط، بعد عدة تمريرات قصيرة ثم لُعبت عرضية أرضية بعد ذلك من دي بروين مرت من أمام هالاند وقابلها جاك جريليش إلى داخل الشباك.

وكاد وولفرهامبتون أن يعادل النتيجة، بعد أن سدد جونسالو جيديش تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن إيدرسون يتصدى لها ببراعة.

واستطاع مانشستر سيتي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 16، بعد انطلاقة سريعة من هالاند، الذي سدد تسديدة بيمناه قوية من خارج منطقة الجزاء، ليُسكن الكرة داخل شباك خوسيه سا حارس وولفرهامبتون.

وكاد وولفرهامبتون أن يقلص النتيجة عن طريق نيتو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت على يمين إيدرسون حارس مانشستر سيتي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لناثان كولينز مدافع وولفرهامبتون، بعد تدخله العنيف على جاك جريليش.

وتمكن فيل فودين أن يحرز الهدف الثالث للسيتي، بعد هجمة منظمة وصلت عند هالاند مررها إلى دي بروين الذي أرسل كرة عرضية قابلها فودين بلمسة رائعة بكعب القدم مرت على يمين خوسيا سا إلى داخل الشباك.