فيديو.. تدخل الـ"كونج فو" يحرم ولفرهامبتون من مدافعه أمام سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - قام مدافع فريق ولفرهامبتون، بالتدخل بشكل قوي، على الإنجليزي جاك جيرليش، لاعب مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيرليش هدف فريقه الأول، بعد مرور دقيقة واحدة على بداية اللقاء، الذي أنهى أبناء المدرب الإسباني بيب جوارديولا، شوطه الأول بالتقدم بهدفين دون رد.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، وصفت تدخل ناثان كولينز على جيرليش، بأنها كركلات الكونج فو، حيث تعد واحدة من أسوأ التدخلات في الموسم، واستحق عليها طرد مباشر، بقرار صائب من الحكم آنتوني تايلور الذي لم يتردد في إخراج البطاقة الحمراء المباشرة.