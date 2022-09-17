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فريق إنجليزي يقرب سولشاير من العودة لبريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب فريق برايتون من التعاقد مع مدرب مانشستر يونايتد الأسبق، سولشاير، لخلافة جراهام بوتر، الذي رحل عن الفريق لتدريب بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل.

ورحل سولشاير عن مانشستر يونايتد في ديسمبر 2021، ومنذ ذلك الحين، لم يتولى القيادة الفنية لأي فريق.

وبحسب "ذا صن" الإنجليزية، فإن سولشاير قد تم ربطه بفريق برايتون، الذي يضعه على رأس أولويات النادي من أجل قيادته خلال الفترة المقبلة.

وكان سولشاير قد نجح مع مانشستر يونايتد في التأهل لنهائي الدوري الأوروبي، واحتلال المركز الثاني بجدول ترتيب "بريميرليج".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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