فيديو.. هالاند يواصل كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - جح الوحش النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، في تسجيل هدف فريقه الثاني خلال اللقاء الذي يجمعه بمضيفه ولفرهامبتون ظهر اليوم في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند هدفه الذي جاء بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 16، والذي كان الهدف الثاني للفريق السماوي، بعدما افتتح الإنجليزي جاك جيرليش أهداف المباراة بعد مرور دقيقة واحدة على البداية.

وأصبح المهاجم النرويجي الشاب، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 4 أهداف متتالية خارج ملعب فريقه.