"رقم تاريخي غير مسبوق".. ماذا لو استمر هالاند على نفس معدله التهديفي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - يواصل النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أداءه المذهل مع السيتزن بتسجيل هدفه الـ 11 في البريميرليج .

وسجل هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في وولفرهامبتون، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في أول 4 مباريات خارج ملعب فريقه.

وجاءت أهداف هالاند يجميع الطرق الممكنة ومن جميع الزوايا وتبقى فقط له التسجيل من ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" إن إذا استمر هالاند في التسجيل بهذا المعدل ، فإنه سينهي موسم الدوري الإنجليزي برصيد 57 هدفًا وهو رقم قياسي غير مسبوق.