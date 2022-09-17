شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغير ملعبه فى المواجهات الأفريقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسؤولو فيوتشر تغيير ملعبهم فى المواجهات الأفريقية، لتقام مباريات الفريق باستاد القاهرة الدولي بدلاً من السلام، ومن المقرر أن يحسم الفريق ملعبه الرسمي فى المواجهات المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتقام مباراة فيوتشر وبول الأوغندي المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن الفوز خلال اللقاء المرتقب، خاصة أن مباراة الذهاب فى أوغندا انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويدخل فيوتشر مباراة اليوم مفتقداً لاثنين من أهم عناصره الأساسية، حيث يغيب كل من، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت الجناح الأيسر، وذلك بعد العقوبة التي تم توقيعها على اللاعبين من نادي فيوتشر بتوقيع غرامة مادية واستبعادهما من مباراة العودة أمام بول، بعد المشادة التي حدثت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في أوغندا.

وحذر علي ماهر المدير الفني لفيوتشر لاعبي الفريق من التسرع فى تسجيل الأهداف، وذلك لتجنب سيناريو إهدار الفرص والذي عانى منه فيوتشر في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة كمبالا، كما شدد علي ماهر أيضاً، على ضرورة الالتزام بالمهام الدفاعية وعدما الاندفاع في الهجوم لعدم فتح خطوط الفريق ومنح بول الفرصة لإحراز الأهداف، خاصة وأن أي هدف يستقبله الفريق على أرضه سيكون بحاجه إلى تسجيل هدفين لتعويضه.