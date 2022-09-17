شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لليد يشهد آخر استعدادات بطولة العالم للكراسى المتحركة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجمع الصالات المغطاة "حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر" زيارة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وتفقده للمجمع، والوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق بطولة العالم فى نسختها الأولى للكراسي المتحركة لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال سبتمبر الجارى.

وخلال زيارته، اجتمع الدكتور حسن مصطفى بلجنة المتطوعين بالبطولة، وتبادل الحديث مع العديد من الشباب والشابات المتطوعين بالبطولة، وأكد لهم أهمية البطولة وهى مقامة على أرض مصر والظهور أمام العالم بشكل يعبر عن حضارة وعراقة مصر التاريخية.

ويشارك ببطولة العالم فى نسختها الأولى للكراسي المتحركة كل من منتخب مصر الوطنى ومنتخب الهند ومنتخب هولندا ومنتخب سلوفينيا ومنتخب البرازيل ومنتخب تشيلى.

ويضم معسكر المنتخب الوطني المصرى المقام حاليا بمجمع الصالات المغطاة دكتور حسن مصطفى 10 لاعبين لخوض بطولة العالم، منهم 7 رجال و3 سيدات، ويضم التشكيل الأساسي 3 لاعبين، بالإضافة إلى حارس مرمى في الملعب خلال المباراة، بشرط تواجد سيدة فى تشكيل الفريق.

جدير بالذكر أن بطولة العالم فى نسختها الاولى للكراسي المتحركة لكرة اليد ستكون تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حيث تقام البطولة على ارض مصر الحبيبة خلال شهر سبتمبر الجارى بمجمع الصالات المغطاه دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 اكتوبر.