شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدرس مع بابا فاسيليو أسماء الصفقات المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على العباسي، رئيس نادى غزل المحلة، أن النادى سيعلن خلال الأيام المقبلة عن الصفقات المنتظر التعاقد معها. وقال العباسى، إن التعاقد مع المدرب اليونانى بابافاسيليو جاء بعد تفكير ودراسة، خاصة أن معظم المدربين الكبار تم عرضهم على النادى، وهذا دليا على أن غزل المحلة نادٍ كبير، ولكننا اخترنا المدرب اليوناني لأن له فكرا، فتحدثنا معه وكشف عن المراكز التى تحتاج تدعيمات، وانتظروا صفقات قوية فى غزل المحلة.

من جهته تحدث بابافاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، عن هدفه مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، قائلا، "بنشتغل فى فرقة ليها تاريخ كبير فى مصر، وعايزين نقدم كرة قدم جميلة عشان الجماهير تكون مبسوطة.. وعايزين نقوم بتطوير الفريق، ومحتاجين طبعا تدعيمات عشان نقدم كرة أفضل، وعقدنا جلسة مع إدارة النادي، وأبلغناهم بالتدعيمات التي نرجوها".

غزل المحلة يتعاقد مع بابا فاسيليو

وأعلن نادي غزل المحلة تعاقده رسميًا مع اليونانى بابا فاسيليو لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفًا لمصطفى عبده المدير الفني السابق للفريق.