شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يمدد عقود رباعى الشباب لمدة 5 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى إنبي تمديد عقود الرباعى "خالد عبد العال وتبارك الله حسين جمال ويوسف عادل ومحمد ممدوح" لاعبى فريق الشباب بالنادى لمدة خمسة مواسم قادمة، وذلك فى إطار سياسة النادى للحفاظ على اللاعبين الصغار.

من ناحية أخرى، حرصت إدارة نادى إنبى على توجيه الشكر لثمانية لاعبين بالتزامن مع ختام الموسم الماضي، من الدورى المصرى الممتاز، وعلى رأسهم قائد الفريق إبراهيم يحيى، وجاءت قائمة اللاعبين الذين استغنت عنهم الإدارة كالتالى: إبراهيم يحيى وإبراهيم القاضي ومحمود نعيم ثلاثي الدفاع، ومصطفى جمال ومهاب ياسر وصلاح ريكو ومحمد توكل رباعي خط الوسط، وأحمد جمعة مهاجم الفريق".

واستقر مجلس إدارة نادى إنبى على رحيل البرتغالى جورفان فييرا عن تدريب الفريق البترولى حيث تعقد الإدارة اجتماعاً خلال الساعات القادمة تكشف فيه كواليس رحيل المدرب والإعلان عن تعيين أحمد كشرى مديراً فنياً خلفاً له.