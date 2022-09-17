شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على تشكيل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لن يبدأ النجم الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه مانشستر سيتي خارج أرضه ضد وولفرهامبتون، ظهر السبت، في الدوري الإنجليزي.

وقرر المدرب الإسباني بيب جوارديولا إبعاد محرز عن التشكيلة الأساسية بوضعه على مقاعد البدلاء منذ البداية.

تعرف على تشكيل مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي



وراهن جوارديولا على الثلاثي فيل فودين، إيرلينج هالاند وجاك جريليش، لقيادة خط الهجوم على حساب صاحب الـ31 عاما.

جاء ذلك بعد أيام على مشاركة محرز أساسيا في مباراة السيتي ضد بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا قبل استبداله في مستهل الشوط الثاني.

تشكيلة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: ستونز، دياز، أكانجي وكانسيلو

الوسط: رودريجو، دي بروين وبرناردو سيلفا

الهجوم: فودين، هالاند وجريليش

بات مؤكدا أن يفتقد فريق ريال مدريد خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما في لقاء أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة يوم الأحد المقبل بالدوري الإسباني.

وكان بنزيما تعرض لإصابة خلال مباراة سيلتيك الاسكتلندي في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم 6 سبتمبر/ أيلول الحالي.



وشارك الدولي الفرنسي حتى الآن في 6 مباريات مع ريال مدريد بكل البطولات هذا الموسم سجل فيها 4 أهداف وصنع هدفًا.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت في تقرير لها أن ريال مدريد خاض منذ أن أصبح بنزيما قائدًا له 26 مباراة دون الدولي الفرنسي، وتحديدًا منذ موسم 2018-2019.

ونجح ريال مدريد في تلك المباريات أن يظفر بـ16 فوزا، بينما تعادل 4 مرات وخسر في المباريات الـ6 المتبقية.

آخر 3 مباريات لم يتواجد فيها بنزيما، والتي يمكن اعتبار لقاء سيلتيك منها لأن الفرنسي خرج وفريقه متعادل سلبيًا قبل أن يفوز الميرينجي 3-0، شهدت أيضا الفوز 4-1 على ريال مايوركا في الدوري الإسباني، ثم تجاوز ريد بول لايبزيج الألماني بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

موسم 2021-2022 شهد غياب بنزيما في الفوز 2-0 على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا، والفوز 2-1 على إلتشي في الدوري الإسباني وكذلك على غرناطة 1-0 والتعادل السلبي مع فياريال والخسارة 0-4 أمام برشلونة و0-1 ضد أتلتيكو مدريد والتعادل مجددا 1-1 مع قادش في البطولة ذاتها.

وغاب بنزيما كذلك عن الفوز 3-1 على ألكويانو في كأس ملك إسبانيا، والفوز 2-1 على إلتشي والخسارة 1-0 أمام أتلتيك بلباو في الدوري خلال نفس السنة، بإجمالي 10 مباريات، شهدت خسارة ريال مدريد 3 مرات، وتعادله مرتين، وفوزه 5 مرات.

الموسم قبل الماضي 2020-2021 شهد فوز ريال مدريد دون بنزيما على إنتر ميلان 2-0 وأتالانتا 1-0 في دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري، غاب بنزيما عن ريال مدريد في التعادل 1-1 مع فياريال والخسارة 2-1 أمام ألافيس، والتعادل 1-1 مع ريال سوسيداد، والفوز 1-0 على بلد الوليد، بإجمالي 6 مباريات في الموسم كله.

موسم 2019-2020 شهد غياب بنزيما في الدوري أمام أوساسونا وفاز الريال 2-0، وفي مباراتي السوبر الإسباني حيث فاز الملكي 3-1 على فالنسيا ثم بركلات الترجيح في النهائي على أتلتيكو مدريد، بإجمالي 3 مباريات.

وشهد موسم 2018-2019 غياب بنزيما عن 4 مباريات ضد رايو فاليكانو وفياريال بالدوري وخسر الريال الأولى 0-1 وفاز بالثانية 3-2، وعن الفوز 6-1 على ميليليا بكأس الملك، والخسارة 0-1 أمام ليجانيس بنفس البطولة.

يخوض منتخب الجزائر مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة والمقررة في شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

ويلتقي المنتخب الجزائري خلال شهر سبتمبر مع منتخبي غينيا ونيجيريا يومي 23 و27 تحضيرًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".



يلتقي منتخب الجزائر وديًا مع نظيره الغيني يوم 23 سبتمبر 2022 بملعب وهران الأولمبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

من المنتظر أن تنقل مباراة الجزائر مع غينيا عبر قنوات "الكاس" القطرية التي كانت قد نقلت ودية محاربي الصحراء الأخيرة مع إيران يوم 12 يونيو/حزيران الماضي.



يلتقي منتخب الجزائر وديًا مع نظيره النيجيري يوم 27 سبتمبر/أيلول 2022 بملعب وهران الأولمبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.



ومثل المباراة السابقة أيضا، من المنتظر أن تنقل ودية الجزائر مع نيجيريا عبر قنوات "الكأس" القطرية، في انتظار إعلان أي قناة أخرى بث اللقاء.