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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يخوض منتخب الجزائر مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة والمقررة في شهر سبتمبر/أيلول الحالي.

ويلتقي المنتخب الجزائري خلال شهر سبتمبر مع منتخبي غينيا ونيجيريا يومي 23 و27 تحضيرًا لتصفيات كأس أمم إفريقيا "كوت ديفوار 2024".

مواعيد مباريات منتخب الجزائر المرحلة المقبلة



يلتقي منتخب الجزائر وديًا مع نظيره الغيني يوم 23 سبتمبر 2022 بملعب وهران الأولمبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.

من المنتظر أن تنقل مباراة الجزائر مع غينيا عبر قنوات "الكاس" القطرية التي كانت قد نقلت ودية محاربي الصحراء الأخيرة مع إيران يوم 12 يونيو/حزيران الماضي.

يلتقي منتخب الجزائر وديًا مع نظيره النيجيري يوم 27 سبتمبر/أيلول 2022 بملعب وهران الأولمبي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي.



ومثل المباراة السابقة أيضا، من المنتظر أن تنقل ودية الجزائر مع نيجيريا عبر قنوات "الكأس" القطرية، في انتظار إعلان أي قناة أخرى بث اللقاء.

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن حقيقة رغبة مهاجمه كيليان مبابي في بيع زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى أن مبابي طالب إدارة باريس سان جيرمان ببيع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.



وجاء ذلك بعدما دخل الثنائي في خلاف واضح حول تنفيذ ركلات الجزاء، حيث إن نيمار هو المُسدد الأول لها، لكن مبابي كان يرغب في تصدر المشهد خاصة بعد تجديد عقده مؤخرا بمقابل خرافي.



وتحدث لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، في تصريحات لإذاعة راديو "مونت كارلو" حول هذا الأمر، قائلًا: "ليس من شأن مبابي طلب رحيل أي لاعب، خاصة نيمار، فهو أحد أهم العناصر في مشروع النادي على المدى الطويل".

وأضاف: "نيمار لم يكن قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان، كل الشائعات التي أثيرت عنه هذا الصيف كانت خاطئة، وكل ما يتردد حول وجود أزمة مع مبابي ليس له أي أساس من الصحة".

وأكد المدير الرياضي للنادي الباريسي أنه يسعى لبقاء جميع العناصر الأساسية للفريق، وتحصينهم من إغراءات الأندية الأخرى خاصة نيمار على وجه التحديد.

كانت مباراة باريس سان جيرمان ومونبيلييه التي أقيمت يوم 13 أغسطس/آب الماضي، قد شهدت خلافا كبيرا بين نيمار ومبابي، عندما طلب الأخير تسديد ركلة جزاء محتسبة قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، رغم أن النجم البرازيلي ترك له ركلة في بداية اللقاء، لكنه أهدرها.

ورفض نيمار طلب مبابي وأصر على التسديد، وبالفعل سجل منها هدفا، وهو ما أغضب نجم منتخب فرنسا خلال المباراة التي انتهت بفوز العملاق الباريسي 5-2، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وبعد انتهاء اللقاء قام نيمار بالإعجاب ببعض التغريدات التي تسخر من مبابي على موقع "تويتر"، فيما أعجب أيضا بتغريدات أخرى تمجد في تفوقه في تسديد ضربات الجزاء.



ويشهد الموسم الحالي انطلاقة قوية للغاية من جانب نيمار دا سيلفا، حيث سجل 11 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 10 مباريات خاضها بكل المسابقات.

في المُقابل، فإن مبابي سجل 10 أهداف خلال 8 مباريات ولم يصنع أي هدف حتى الآن.



لم يمر أكثر من شهرين على أول ظهور للنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه خطف الأنظار أكثر من لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، وهو اللاعب الوحيد في المسابقة الذي أسهم بهدف (تسجيل أو صناعة) في كل المباريات حتى الآن.



ويستعد هالاند لقيادة فريقه أمام مضيفه ولفرهامبتون ظهر يوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وقال موقع "مانشستر إيفننج نيوز" إن هالاند حقق رقما مذهلا في لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي"، قبل انطلاقة الجولة الثامنة.

وأوضح المصدر أن "هالاند اختير قائدا لـ 6،060،549 لاعبا في فانتازي البريميرليج، وهو رقم لم يتحقق من قبل في تاريخ اللعبة".

وقال موقع "سبورتس مول" الإنجليزي، إن هالاند إذا هز شباك ولفرهامبتون، سيصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يسجل خلال أول 4 مباريات له خارج الديار على الإطلاق.

جاء ذلك بعد أن سجل هالاند خارج ملعب السيتي أمام كل من وست هام في الفوز (2-0) ونيوكاسل يونايتد (3-3) وأستون فيلا (1-1).

كان هالاند أول لاعب في تاريخ البريميرليج يسجل 9 أهداف في أول مباريات له بالمسابقة، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم كل من ميكي كوين وسيرجيو أجويرو (8).