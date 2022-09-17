شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف جنش ورفعت مع فيوتشر بعد استبعادهما من مباراة بول الأوغندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الثنائي أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، لاعبا فيوتشر، تدريبات منفردة في ظل استبعادهما من مباراة فيوتشر وبول الأوغندي المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، عن العقوبة التى وقعها النادي على ثنائي الفريق أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، بعد المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية مباراة الذهاب في الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "النادى قرر استبعاد الثنائي أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، من المباراة المقبلة أمام بول الأوغندي، وقرر أيضاً توقيع غرامة مادية ضخمة على كلا اللاعبين".

واستقر الجهاز الفني لفيوتشر على أن يلعب محمود حمدي في حراسة المرمى لتعويض غياب جنش، ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون: حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - سعد سمير - محمود رزق – جوناثان نجويم، خط الوسط: كريم نيدفيد - غنام محمد - محمد رضا "بوبو" - محمد فاروق – ناصر ماهر، خط الهجوم: أحمد عاطف.

كما تعاقد المصري مع مروان حمدي مهاجم نادي الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادي المصري على توقيع المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد المصري مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي.