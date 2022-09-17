شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الاتحاد يطلب 4 وديات خلال معسكر الاستعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويفاضل الجهاز الفنى للاتحاد السكندري بين الإسماعيلية والإسكندرية لاستضافة معسكر الفريق، وكلف المدير الفنى الصربى سمير محجوب المدير الإدارى بتجهيز 4 مباريات ودية لخوضها خلال المعسكرجارى الاتفاق عليها فى الوقت الحالى.

فى سياق متصل، لم يصل محمد رشيد المكاوي مدرب الحراس المغربى المنضم لجهاز الاتحاد السكندري، إلى مصر حتى الآن بسبب ظروف الطيران ليغيب عن المران الصباحي الذى اقيم اليوم.

وينتظر الصربى زوران وصول المحترفين الخمسة للانضمام إلى معسكر الاتحاد السكندري والتدريبات الجماعية لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق مسابقه الدورى العام المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.