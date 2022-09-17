شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك بالبطولة العربية لليد يؤهله لكأس العالم "سوبر جلوب 2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق كرة اليد بنادى الزمالك، فى السادسة مساء اليوم، رحلة البحث عن التأهل للسوبر جلوب 2022 المقرر له أكتوبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، عندما يواجه الترجى التونسى فى أولى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 17 وحتى 27 سبتمبر الجارى.

ويتأهل بطل البطولة العربية هذه النسخة إلى السوبر جلوب بعد موافقة الاتحاد الدولى على طلب الاتحاد العربى من زيادة أجل قوة المنافسة.

ومن المقرر أن يلتقى فريق الزمالك غدا، الأحد، مع الكويت الكويتى فى ثانى مواجهاته، حيث وصلت البعثة الخميس الماضى إلى تونس استعدادا للمنافسة.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء الأحد فى نفس التوقيت و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 .