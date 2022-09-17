شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى وطارق حامد وكوكا ينضمون لمنتخب مصر الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الثلاثي أحمد حجازي وطارق حامد لاعبا اتحاد جدة، وأحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور التركي إلى معسكر منتخب مصر الاثنين المقبل.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى وقت سابق، القائمة الأولية للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر الجاري، والذى يتخلله وديتان أمام منتخبي النيجر وليبيريا يومى 23 و 27 من الشهر الجارى، واللاعبون هم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن "كوكا"، سام مرسي.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، الفترة الأولى من معسكره التحضيري المقام باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و 27 سبتمبر الجاري .

ومن المقرر أن يعلن فيتوريا، خلال ساعات، القائمة النهائية التي تدخل المعسكر الأساسي للفراعنة، بعد انضمام لاعبي الزمالك وفيوتشر، وكذلك اللاعبين المحترفين، حيث أقيم المعسكر الأول بداية من يوم 13 سبتمبر حتى اليوم، السبت، بقائمة أولية من اللاعبين.