شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضم إسلام صلاح لقائمة الراحلين قبل بداية الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، على الاستغناء عن خدمات إسلام صلاح لاعب الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجارى، لينضم اللاعب لقائمة اللاعبين الراحلين عن الفريق البورسعيدي قبل بداية الموسم المقبل، والتى باتت تضم 12 لاعباً حتى الآن لم يتم استدعاؤهم للمعسكر المقام حالياً بالقاهرة.

وعقد كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، اجتماعًا بالجهاز الفني للفريق الأول بقيادة إيهاب جلال، ولاعبي الفريق بحضور ياسر يحيى، عضو مجلس إدارة النادي، على هامش معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وخلال الاجتماع، حث كامل أبو على لاعبي الفريق على بذل قصارى الجهد خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن الجميع داخل النادى المصرى عليه أن يسعى لتحقيق طموحات الجماهير، خاصة مع توافر كافة عناصر الاستقرار داخل القلعة الخضراء، معربًا عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال على قيادة الفريق نحو المنافسة على كافة الألقاب.

وحسم النادى المصرى 7 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك في إطار خطة التدعيمات التي يسير عليها النادي البورسعيدي، استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى في استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادي المصري أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائري لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصري تعاقده مع الجزائري عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي.