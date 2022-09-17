شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى يطالب الإسماعيلى بـ240 ألف جنيه بعد قرار الاستغناء عنه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد مجدى، حارس مرمى النادى الاسماعيلى، من مسئولي ناديه صرف 240 ألف جنيه باقى مستحقاته المادية لدى النادى بعد قرار رحيله ورفع اسمه من القائمة الأولى للدراويش استعداداً للموسم الجديد.

وانطلقت فترة إعداد الإسماعيلي مساء الثلاثاء الماضي على ملعبه بالإسماعيلية تحت قيادة حسني عبد ربه وأيمن كمال ومحمد فتحي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد بعد الانتهاء من كافة السير الذاتية للمدربين.

جدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.