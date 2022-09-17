شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى يطالب الإسماعيلى بـ240 ألف جنيه بعد قرار الاستغناء عنه رسمياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب محمد مجدى، حارس مرمى النادى الاسماعيلى، من مسئولي ناديه صرف 240 ألف جنيه باقى مستحقاته المادية لدى النادى بعد قرار رحيله ورفع اسمه من القائمة الأولى للدراويش استعداداً للموسم الجديد.
وانطلقت فترة إعداد الإسماعيلي مساء الثلاثاء الماضي على ملعبه بالإسماعيلية تحت قيادة حسني عبد ربه وأيمن كمال ومحمد فتحي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد بعد الانتهاء من كافة السير الذاتية للمدربين.
جدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.
وأعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي القائمة المحلية الأولية استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الثانية عشر من منتصف الخميس - موعدًا لإرسال القوائم المحلية الأولية لجميع الأندية المشاركة في الموسم المقبل من الدوري.
وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم:
فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وكمال السيد ، فى خط الدفاع .. أحمد أيمن وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد عمار ومحمد دسوقي ومحمود البدري
وفى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة ومحمد بيومي ومصطفي فارس وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي ومحمد عبد السميع وجان موريل.
وفى الهجوم .. محمد الشامي وحازم مرسي.