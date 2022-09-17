شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريراً عن المصابين فى الأهلي قبل تطبيق نظام اليوم الكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، من الجهاز الطبى بقيادة أحمد أبو عبلة تقريراً عن مستجدات اللاعبين المصابين فى الفريق قبل تطبيق نظام اليوم الكامل فى التدريبات.

وقرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بدء نظام "اليوم الكامل" فى التدريبات غداً، الأحد، بعدما خاض الفريق تدريباته اليومية باستاد التتش على فترتين فى معظم الأيام وفترة واحدة خلال يوم واحد تقريباً.

وعاد الأهلى للتدريبات الأحد الماضى استعداداً للموسم الجديد تحت قيادة المدرب السويسرى الذى تم التعاقد معه مؤخراً لمدة موسمين.

ويستهل الأهلي الموسم الجديد فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، حيث يقص منافساته فى دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير التونسى فى الدور التمهيدى للبطولة القارية.

على صعيد متصل، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش ودياً فى إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلى سيواجه بتروجت وديًا يوم 21 سبتمبر، ثم يلتقى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى.

ويأتى ذلك ضمن فترة ‏الإعداد التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد، الذي يبدأ في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الفائز من الاتحاد المنستيرى التونسى أو الجيش ‏الرواندي.‏