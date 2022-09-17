شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم كونغولى لمباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع إيليكت التشادي فى المباراة المقرر لها غدا الأحد باستاد أحمدو اهيدجو، ضمن منافسات الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة بيير جان نجوين حكما للساحة، ويعاونه كل من؛ سام ثيرمويل و بودريل رول؛ وجيو بانغو جيو حكما رابعا، وسيبيت بيجي راساس مراقبا للقاء.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الكاميرون مساء أمس، الجمعة، وتضم قائمة الأبيض لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم – السيد عطية

خط الدفاع: محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف ” روقا” – يوسف إبراهيم ” أوباما” – ” محمد حسام ” بيسو” – سيف جعفر – سيد عبد الله “نيمار” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – حسام أشرف.